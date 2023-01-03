"Я так і не зрозумів, хто у нас найкращий футболіст країни. Хтось пише Довбик, а хтось визнав Мудрика. І що це ще за нове опитування: гравець року у кожній команді?

Обійшов Мудрика на дещицю: Довбик вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем року в УПЛ

Скоро вже дійдемо до того, що вибиратимемо найкращого гравця тренування та зборів. Я балдію від цих ваших нововведень", – сказав Леоненко на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, в СК Дніпро-1 найкращим за підсумками першої частини сезону став Артем Довбик, в Шахтарі – Михайло Мудрик, а в Динамо – Віталій Буяльський.

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