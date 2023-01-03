"Я так и не понял, кто у нас лучший футболист страны. Кто-то пишет Довбик, а кто-то признал Мудрика. И что это еще за новый опрос: игрок года в каждой команде?

Обошел Мудрика на самую малость: Довбик второй раз подряд признан лучшим игроком года в УПЛ

Скоро уже дойдем до того, что будем выбирать лучшего игрока тренировки и сборов. Я балдею от этих ваших нововведений", – сказал Леоненко на своем YouTube-канале.

Напомним, в СК Днепр-1 лучшим по итогам первой части сезона стал Артем Довбик, в Шахтере – Михаил Мудрик, а в Динамо – Виталий Буяльский.

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