"Я балдею от этих ваших нововведений": Леоненко отреагировал на выбор лучшего футболиста года в Украине
Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко в шоке от огромного количества футбольных рейтингов.
"Я так и не понял, кто у нас лучший футболист страны. Кто-то пишет Довбик, а кто-то признал Мудрика. И что это еще за новый опрос: игрок года в каждой команде?
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Скоро уже дойдем до того, что будем выбирать лучшего игрока тренировки и сборов. Я балдею от этих ваших нововведений", – сказал Леоненко на своем YouTube-канале.
Напомним, в СК Днепр-1 лучшим по итогам первой части сезона стал Артем Довбик, в Шахтере – Михаил Мудрик, а в Динамо – Виталий Буяльский.
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