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"Я бачу світло в кінці тунелю", – Соль задоволений розгромною перемогою Динамо над Ваккером

6 липня 22:28 1388 Читать на русском
"Я бачу світло в кінці тунелю", – Соль задоволений розгромною перемогою Динамо над Ваккером
Фран Соль / Фото офіційного сайту Динамо

Нападник киян Фран Соль підсумував протистояння з австрійським клубом.

Іспанець намагається повернутись до найкращої форми після травми плеча.

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"Перші ігри перед початком сезону і повернення. Попереду довгий шлях, але я вже бачу світло в кінці тунелю. Перший тайм завершено. 3:0, ми продовжуємо", – написав Соль в своєму Інстаграмі, коментуючи перемогу над Ваккером.

Нагадаємо, 27-річний нападник зазнав травми на початку березня у матчі проти Десни, яка не дозволила йому зіграти до кінця сезону 2018/19.

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