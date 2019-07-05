Динамо розгромило Ваккер, показавши класний футбол у першому таймі – Караваєв забив дебютний гол

Динамо та австрійський Ваккер зустрічалися у другому спарингу киян за 2 дні на зборах в Австрії. Підопічні Олександра Хацкевича впевнено перемогли (3:0). Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Ваккер – 3:0

Голи: Караваєв, 12, Вербіч, 20, Гармаш, 45

Напередодні Динамо зіграло внічию з Ботошані у дебютному матчі Кадірі та Караваєва. Кияни відігралися у другому таймі завдяки голу Вербіча з пасу Русина. Матч Динамо – Ваккер стартував о 19:00 за Києвом. На зборах ці команди часто зустрічалися. В активі динамівців 3 сухі перемоги, а ще одна зустріч завершилася нічиєю.

Динамо – Ваккер: онлайн-трансляція матчу

Ваккер, заснований у 2002-му році, зірок з неба не хапає. Найбільшим успіхом австрійців було 6-е місце в тамтешній Бундеслізі. Минулий сезон Ваккер завершив на останній позиції, тож вилетів у другий дивізіон. Відзначимо, що Хацкевич і цього разу поставив центрального захисника Артема Шабанова на місце лівого захисника, де, вочевидь, уже ніколи не з'явиться Сідклей. Кадірі, який вчора грав у захисті, сьогодні вийшов в опорній зоні разом з Шепелєвим. Циганков знову загадково за межами заявки. У воротах вийшов 17-річний Руслан Нещерет.

Перші моменти в матчі прийшли завдяки Кадару. Спочатку угорський центрбек класним дальнім пасом закинув у прорив лівим флангом Шабанова, який несподівано перекваліфіковується у крайнього захисника. Артем не зміг знайти Соля на ударній позиції. Згодом Тамаш ще одним закиданням відкрив Караваєву момент для передачі на Франа, однак іспанець не зміг переграти голкіпера ударом метрів з 15. Шепелєв прострілив з правого флангу на Гармаша, а Денис з вигідного становища не підлаштувався під удар і дав вище.

Караваєв забив свій дебютний гол за Динамо на 12-й хвилині. І знову Кадар! Тамаш класно зіграв на перехопленні й миттєво спрямував м'яч на хід новачку киян. Правий захисник збірної України, який у команді Хацкевича наразі грає у півзахисті, пройшов опонента на швидкості та прошив голкіпера. На 18-й Кендзьора дав прострілити з лівого флангу, а Кадар дозволив пробити супернику з-під себе – стійка. Шепелєв у дотик розвернув атаку, Караваєв продовжив через Гармаша, а далі вже Вербіч змістився для удару правою і майстерно поклав у дев'ятку.

Невдале підключення Шабанова в атаку привело до ще одного гострого удару австрійців – ніхто так і не зміг нав'язати боротьбу суперникам. Ще один удар Ваккера пройшов вище. Третя спроба за одну хвилину прийшла після чергового подарунку Шабанова. Австрійці перехопили м'яч, розіграли непогану комбінацію у штрафному, проте знову не влучили у ворота. Кадар знову розігнав атаку пасом на чужу половину. Шепелєв перевів на Кендзьору, а поляк навісив на голову Соля – поперечина!

Караваєв на швидкості створив 2 моменти для удару форварда Динамо, але Фран в обох випадках зіграв не найкраще. Динамівці перехопили м'яч завдяки високому пресингу на 45-й хвилині. Вербіч віддав на Соля у розріз, іспанець втратив черговий момент у дуелі з воротарем, але Гармаш на добиванні зіграв ідеально, поклавши снаряд у дальній кут.

Впевнена і навіть яскрава гра киян на фоні друголігового Ваккера – 3:0 до перерви. Виділяємо жирним плюсом кількох киян. Гармаш, Вербіч, Караваєв, Кадар і Шепелєв видали просто блискучі 45 хвилин. Випадав лише Шабанов – він зовсім не лівий захисник. Ну, і Соль знову довго шукає перший гол, але в гольових атаках зіграв доволі успішно на команду.

У перерві Олександр Хацкевич провів декілька замін – на другий тайм серед інших вийшли Кучерук, Алібеков, Русин і Цітаішвілі. Перші моменти виникли біля воріт Динамо: Сатін дальнім ударом не влучив у ціль, постріл з правого флангу Ваккера парирував Кучерук, а ще одну спробу суперника заблокувала оборона киян.

Динамо відповіло красивим голом Русина, однак арбітр скасував його через офсайд. Українська команда продовжувала атакувати, непогано накривала австрійців на чужій половині поля відразу після втрати м'яча. Шепелєв і Де Пена вибігли в контратаку, але не зуміли її нормально завершити. Шапаренко головою бив після подачі зліва – мимо.

Андрієвський виконував перспективні штрафні – спершу повз ворота, потім в стінку. Де Пена отримав м'яч перед чужим штрафним майданчиком і вийшов на ударну позицію, але не переграв воротаря. Цітаішвілі декілька разів пішов у дриблінг – не дуже вдало. Значно гострішою було його забігання під передачу Караваєва та простріл на дальню стійку, однак і в тому епізоді не вдалося забити, ніхто з партнерів не прочитав задум.

До фінального свистка рахунок не змінився – розгромна перемога Динамо 3:0. Наступний контрольний матч кияни проведуть 8-го липня проти Олімпіакоса.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати