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Дуелунд приєднався до Динамо на зборах в Австрії

6 липня 21:28 798 Читать на русском
Дуелунд приєднався до Динамо на зборах в Австрії
Міккел Дуелунд / Фото офіційного сайту Динамо

Данець Міккел Дуелунд розпочав свою підготовку до сезону 2019/2020.

Сьогодні Динамо проводило чергові тренування в рамках літніх зборів в Австрії.

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До своїх партнерів приєднався і вінгер Міккел Дуелунд, інформує офіційний сайт киян. Данець пропустив кілька стартових днів підготовки через поважну причину. Він захищав кольори рідної молодіжної збірної на Євро U-21, тому тренерський штаб Динамо надав Дуелунду кілька додаткових діб для відпочинку.

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Варто зауважити, поточні збори стали для гравця першими за рік. Міккел перебрався до Києва в кінці минулого літа, а зимовий підготовчий період пропустив через важку травму.

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Теги
Динамо Динамо Міжсезонні збори Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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