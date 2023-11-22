Одіозний італійський форвард Маріо Балотеллі прокоментував підсумок завершального поєдинку відбору до чемпіонату Європи 2024 року між Україною та Італією (0:0).

"Я б здурів, якби мені не поставили такий пенальті. Це, безумовно, пенальті.

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Мудрик випереджає Крістанте, і це фол. У цьому немає жодних сумнівів. Хоча Доннарумма однаково взяв би його", – цитує Балотеллі портал TUTTOmercatoWEB.

Нагадаємо, Україна не змогла кваліфікуватись на Євро-2024 через відбіркову групу, зігравши внічию з Італією у вирішальній грі. Втім, ще є можливість пройти плей-офф Ліги націй та вибороти путівку на турнір.

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