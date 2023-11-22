Одиозный итальянский форвард Марио Балотелли прокомментировал итог заключительного поединка отбора чемпионата Европы 2024 года между Украиной и Италией (0:0).

"Я бы сошел с ума, если бы мне не поставили такой пенальти. Это, безусловно, пенальти.

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Мудрик опережает Кристанте, и это фол. В этом нет никаких сомнений. Хотя Доннарумма все равно взял бы его", – цитирует Балотелли портал TUTTOmercatoWEB.

Напомним, Украина не смогла квалифицироваться на Евро-2024 через отборочную группу, сыграв вничью с Италией в решающей игре. Впрочем, есть еще возможность пройти плей-офф Лиги наций и завоевать путевку на турнир.

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