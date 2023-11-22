"Гравці збірної Італії не дали привід засумніватися в тому, що вони гідні права зіграти на Євро-2024. За цю команду завжди виступають тільки ті футболісти, які готові віддати все заради успіху. У цьому матчі гравці віддали всі сили. І нехай не вдалося перемогти, але ми продемонстрували характер.

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Пенальті? Я не бачив того епізоду, все сталося далеко від мене. Але суддя не надто добре відпрацював цей матч. Він помилявся в обидві сторони і дозволяв гравцям діяти занадто грубо.

Немає сенсу обговорювати те, що могло статися. Тепер ми поїдемо на Євро-2024, щоб захистити титул", – цитує Буффона Tuttomercato.

Нагадаємо, Україна не змогла кваліфікуватись на Євро-2024 через відбіркову групу, зігравши внічию з Італією у вирішальній грі. Втім, ще є можливість пройти плей-офф Ліги націй та вибороти путівку на турнір.

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