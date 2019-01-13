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"Я б замкнув його в кімнаті і кидав їжу кожних 2-3 години", – Гаттузо підтвердив бажання Ігуаїна покинути Мілан

09:49 988 Читать на русском
"Я б замкнув його в кімнаті і кидав їжу кожних 2-3 години", – Гаттузо підтвердив бажання Ігуаїна покинути Мілан
Дженнаро Гаттузо та Гонсало Ігуаїн / фото: CalcioNews

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо заявив, що форвард Гонсало Ігуаїн дійсно хоче змінити клуб. Щоправда, Мілан не поспішатиме з трансфером аргентинця.

Нагадаємо, Гонсало Ігуаїн перейшов у Мілан влітку 2018 року. Проте вже через півроку виступів за "россонері" аргентинський нападник може покинути столицю моди. Основним претендентом на Ігуаїна є Челсі.

"На даний момент Ігуаїн – гравець Мілана. У нас з ним чесні відносини. Коли гравець приймає будь-яке рішення, важко переконати його у протилежному.

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Я багато розмовляв з Гонсало, але важко щось радити, адже кар'єра гравця триває лише 13-14 років. Це його розум, а не мій. Я не зрозумів, чим Ігуаїн незадоволений у Мілані, позаяк він виглядає щасливим. Якби це залежало від мене, то я б запросив його до себе додому, замкнув його в кімнаті та кидав їжу кожних 2-3 години. На жаль, я не можу цього зробити.

В будь-якому разі, ми не поспішаємо з цим трансфером", – цитує Гаттузо Football Italia.

До слова, у вчорашньому матчі Кубка Італії проти Сампдорії Ігуаїн вийшов у стартовому складі, проте нічим особливими не запам'ятався. В той же час Патрік Кутроне, який вийшов на заміну, своїм дублем приніс Мілану перемогу.

Всього ж в активі 31-річного Ігуаїна 6 голів у 15 матчах Серії А.

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