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Кубок Італії: Лаціо розтрощив Новару, матчі суботи

17:55 105 Читать на русском
Кубок Італії: Лаціо розтрощив Новару, матчі суботи
Чіро Іммобіле / фото із соцмереж

Відбувся перший матч 1/8 фіналу Кубка Італії. Лаціо вдома розгромив Новару.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Лаціо – Новара – 4:1

Голи: Альберто, 12, Іммобіле, 20, 35, Мілінковіч-Савіч, 45+3 – Еузепі, 49 (пенальті)

Сампдорія – Мілан – (19:00)

Болонья – Ювентус – (21:45)

Лаціо на власному полі без проблем розібрався з Новарою. Ще до перерви "орли" забили чотири голи у ворота суперника. Гості в другому таймі змогли відповісти лише голом Еузепі, який реалізував пенальті.

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В 1/4 фіналу римляни зіграють з переможцем пари Інтер – Беневенто.

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