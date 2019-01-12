Кубок Італії: Лаціо розтрощив Новару, матчі суботи

Відбувся перший матч 1/8 фіналу Кубка Італії. Лаціо вдома розгромив Новару.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Лаціо – Новара – 4:1

Голи: Альберто, 12, Іммобіле, 20, 35, Мілінковіч-Савіч, 45+3 – Еузепі, 49 (пенальті)

Сампдорія – Мілан – (19:00)

Болонья – Ювентус – (21:45)

Лаціо на власному полі без проблем розібрався з Новарою. Ще до перерви "орли" забили чотири голи у ворота суперника. Гості в другому таймі змогли відповісти лише голом Еузепі, який реалізував пенальті.

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