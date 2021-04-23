"Я б хотів розповісти вам героїчну, лицарську історію про те, як у мене під оком з'явився синець. Але, на жаль, я просто впав на сходах і вдарився об перила", – цитує Поттера BBC.

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На прес-конференцію фахівець прийшов з великим синцем під лівим оком.

Нагадаємо, Поттер працює у Брайтоні з 2019 року. Після 32-х турів чемпіонату Англії "чайки" розташувались на 16-й сходинці турнірної таблиці.

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