В рамках поєдинку 32-го туру АПЛ Вест Бромвіч ковтнув три голи від Лестера всього за 13 хвилин, зазнавши розгромної поразки (0:3)

Лестер у попередніх двох турах зазнав двох поразок, закрутивши інтригу в боротьбі за зону Ліги чемпіонів. Підопічні Брендана Роджерса залишились третіми, однак Челсі та Вест Хем мали всього на один заліковий бал менше, а Ліверпуль і Тоттенхем відставали на три пункти. Таким чином, ще одна осічка могла стати фатальною.

АПЛ вимагає відставок від керівників англійських клубів, які брали участь у створені Суперліги

Благо, в суперники у 32-му турі випав Вест Бромвіч, який йшов на передостанній позиції у таблиці. Від рятівної сімнадцятої сходинки "дроздів" відділяли аж дев'ять очок – в таких умовах програвати Лестеру було неприпустимо. Втім, зі своїми останніми результатами команда Сема Еллердайса могла сподіватись і на перемогу – ВБА в двох попередніх турах розгромив Саутгемптон (3:0) та Челсі (5:2). Словом, матч на Кінг Пауер Стедіум обіцяв бути цікавим.

На жаль, цікавим він виявився тільки для фанатів Лестера. Та і то лишень у перші півгодини, за які "лиси" встигли оформити розгром. Перший гол у ворота ВБА прилетів на 23-й хвилині внаслідок контратаки 2-в-2 з влучним ударом Варді, а другий господарі провели вже на 26-й – це Еванс замкнув подачу з кутового. На 36-й же Варді додав до голу асист, увірвавшись на лівий край штрафного й викотивши передачу під удар Іхеаначо. 3:0!

В другому таймі Лестер дозволив собі розслабитись, завдавши всього п'ять пострілів по воротах і лише раз влучивши у площину. Вест Бромвіч же так і не зміг провести бодай одну цікаву атаку, завершивши зустріч з трьома ударами за 92 хвилини. Нових голів команди так і не забили – фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "лисів" з рахунком 3:0.

Таким чином, Лестер набрав 59 очок, залишившись на третій позиції і відірвавшись від Челсі з Вест Хемом на чотири залікових бали. Вест Бромвіч, маючи 24 пункти в активі, тримається на передостанній сходинці.

Астон Вілла – Ман Сіті: Зінченка підставив розхвалений партнер, але українець вибив чудові цифри та започаткував камбек