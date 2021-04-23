"Я бы хотел рассказать вам героическую, рыцарскую историю о том, как у меня под глазом появился синяк. Но, к сожалению, я просто упал на ступеньках и ударился о перила", – цитирует Поттера BBC.

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На пресс-конференцию специалист пришел с большим синяком под левым глазом.

Напомним, Поттер работает в Брайтоне с 2019 года. После 32-х туров чемпионата Англии "чайки" расположились на 16-й строчке турнирной таблицы.

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