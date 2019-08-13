Арсенал готовий позбутися чотирьох гравців – відомий "чорний список" Емері

Лондонці можуть відпустити деяких гравців до кінця трансферного вікна.

Унаї Емері визначився з чотирма гравцями, на яких він не розраховує, інформує Mirror.

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До списку зайвих увійшли захисники Шкодран Мустафі та Начо Монреаль, а також хавбеки Еміль Сміт-Роу і Мохамед Елнені. Арсенал цього літа підписав кількох гравців на їхні позиції, тому потреби утримувати вищезгаданих виконавців немає. Емері сподівається, що клуб зможе вирішити питання з їхніми переходами до кінця літа.

Нагадаємо, трансферне вікно в Англії вже закрилось, однак у більшості європейських чемпіонатів воно триватиме ще кілька тижнів.

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