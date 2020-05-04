"Я наполовину українець": Рац – про свої виступи за Шахтар

Колишній захисник Шахтаря і збірної Румунії Разван Рац пригадав період своєї кар'єри у складі донецької команди.

"Завжди радий можливості порозмовляти про Шахтар, мій період у Шахтарі, тому що цей клуб – моє життя. Я одного разу сказав, що я наполовину українець, навіть більше ніж наполовину. І це пов'язано з Шахтарем. Мої успіхи – успіхи Шахтаря. Завжди радію за команду і її успіхи.

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Я вважаю, що Шахтар пройде далі в Лізі Європі, тому що має перевагу завдяки перемозі на полі Вольфсбурга. Невідомо, яким буде стан гравців після карантину, але вважаю, що саме "гірники" виявляться переможцями цього протистояння", – сказав Рац в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Рац виступав за Шахтар з 2003 по 2013 рік, за цей період Разван зіграв 253 матчі, в яких забив 7 голів і віддав 34 асисти. Після закінчення контракту з "гірниками" румун перейшов у Вест Хем, за який зіграв 15 матчів. Згодом Рац виступав за Райо Вальєкано, ПАОК і Полі Тімішоару.

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