"Я наполовину украинец": Рац - о своих выступлениях за Шахтер

Бывший защитник Шахтера и сборной Румынии Разван Рац вспомнил период своей карьеры в составе донецкой команды.

"Всегда рад возможности поговорить о Шахтере, моем периоде в Шахтере, так как этот клуб – моя жизнь. Я однажды сказал, что я наполовину украинец, даже больше чем наполовину. И это связано с Шахтером. Мои успехи – успехи Шахтера. Всегда радуюсь за команду и ее успехам.

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Я считаю, что Шахтер пройдет дальше в Лиге Европе, так как имеет преимущество благодаря победе на поле Вольфсбурга. Неизвестно, каким будет состояние игроков после карантина, но считаю, что именно "горняки" окажутся победителями этого противостояния", –сказал Рац в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Рац выступал за Шахтер с 2003 по 2013 год, за этот период Разван сыграл 253 матча, в которых забил 7 голов и отдал 34 ассиста. После окончания контракта с "горняками" румын перешел в Вест Хэм, за который сыграл 15 матчей. Позже Рац выступал за Райо Вальекано, ПАОК и Поли Тимишоару.

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