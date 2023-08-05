"Це не секрет, що я був фанатом цього великого клубу з того часу, як був малим хлопцем. І мріяв вийти на Олд Траффорд у футболці Ман Юнайтед.

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Я неймовірно радий цій можливісті перетворити мрію в реальність. Я сповнений рішучості відплатити за віру, яку клуб проявив до мене. Моя кар'єра ще тільки починається, але я знаю, що готовий зробити цей крок вперед і грати поруч з гравцями світового класу.

Щойно я поговорив з головним тренером, то зрозумів, що це середовище буде ідеальним для мого розвитку. Я насолоджуюся можливістю працювати разом з одним із найкращих коучів у світі. Я знаю, що під керівництвом Еріка Тен Хага я можу досягти великих результатів разом з новими товаришами по команді в цьому особливому клубі", – цитує нападника клубна прес-служба "червоних дияволів".

Нагадаємо, Расмус Хьойлунд підписав контракт з Манчестер Юнайтед на п'ять сезонів – до 2028 року. Данець виступав за Аталанту з 2022 року. Загалом він зіграв за бергамасків в 34 матчах, в яких забив 10 голів та оформив чотири асисти.

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