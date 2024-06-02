Хорватський хавбек Лука Модріч вирішив залишитися у великому футболі щонайменше ще на рік.

Модріч підпише з Реалом новий контракт, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Хорват отримав дві пропозиції з кращими фінансовими умовами, але відхилив їх.

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38-річний Лука незабаром проведе зустріч з Флорентіно Пересом, на якій поставить підпис під новою угодою. У наступному сезоні він продовжить виступати у Мадриді.

Модріч за останній рік втратив місце в основі Реала, але корисно виходить на заміни та допомагає команді у матчах проти середняків.

Хорват прийшов у Реал у 2012 році з Тоттенхема. Він виграв з Мадридом шість Ліг чемпіонів і чотири рази став чемпіоном Іспанії.