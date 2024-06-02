"Ми відіграли чудовий матч, сміливо та мужньо. Звучить тупо, але я неймовірно пишаюся командою. Ми ж зустрілися з суперником, який був у фіналі Ліги чемпіонів 28 разів.

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А потім маленька помилка – і Реал забиває. Вони це роблять вже 100 років. Мабуть, це і є якість і майстерність. Ми дозволили забагато стандартів. Боляче так програвати.

Реал ніколи не дозволяє забити легкий гол. У нас було чотири моменти. Бодай раз м'яч же мусив зайти у ворота. Карім двічі гарно пробив, але зараз не час показувати пальцями", – сказав після гри Хуммельс.

Матс досі тримає інтригу щодо свого майбутнього. Не розкрив карти й тепер: "Я не знаю. Дійсно не знаю. Ще кілька тижнів. Трішки дивне відчуття, але мені подобається ситуація".

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