Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду не втрачає концентрації після звитяги над Туреччиною (3:1) у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Роналду в матчі з турками / Фото з Twitter

"Зроблено перший крок до нашої великої мети – чемпіонату світу 2022 року. Нічого ще не виграно, нічого не досягнуто.

Тріумф Роналду і Ко у відеоогляді матчу Португалія – Туреччина – 3:1

Ми повинні продовжувати працювати серйозно і цілеспрямовано, поважаючи суперника, але завжди треба вірити у свої сили. Вперед, Португаліє! Ціль – Катар", – написав Роналду у Twitter.

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