Капитан "селесао" Криштиану Роналду перед финалом плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Северной Македонии раздраженно прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры в сборной.

"Начинаю замечать, что многие люди задают один и тот же вопрос. Так вот, принимать решение о своем будущем я буду сам. Если мне захочется продолжать играть, я это буду делать. Я – босс, конец истории.

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Северная Македония? Мы знаем, что это очень хорошо организованная команда, у которой есть свои сильные стороны. Мы уважаем их. Но я думаю, что Португалия на лучшем уровне, и она обыграет любую команду в мире.

Это игра всей жизни не только для македонцев. Я обращаюсь к португальцам. Ценю вашу безусловную поддержку и завтра надеюсь на такую ​​же", – цитирует Роналду ojogo .

Напомним, по прессе гуляли слухи, что чемпионат мира в Катаре может стать последним для Криштиану в футболке сборной Португалии. Матч за путевку на Мундиаль между "селесао" и Северной Македонией состоится завтра, 29 марта, в 21:45.