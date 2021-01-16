Вулверхемптон у божевільному матчі із п'ятьма голами та двома пенальті поступився Вест Бромвічу
В рамках суботньої програми 19-го туру АПЛ Вест Бромвіч на виїзді переграв Вулверхемптон. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Англії 2020/21, 19-й тур
Вулверхемптон – Вест Бромвіч – 2:3
Голи: Сілва, 38, Болі, 43 – Перейра, 8 (пен), 56 (пен), Аджаї, 52
Лідс – Брайтон – початок о 17:00
Фулхем – Челсі – початок о 19:30
Лестер Сіті – Саутгемптон – початок о 22:00
Ігрову програму вікенду в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок Вулверхемптон – Вест Бромвіч. Гості розпочали активніше і вже на 8-й хвилині матчу Робінсон впав у штрафному суперника і заробив одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Перейра. Проте, довго радіти гравцям Вест Бромвіча не судилось – на 38-й Фабіу Сілва зрівняв, а під завісу тайму Болі вивів "вовків" уперед.
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Одразу по перерві "дрозди" зрівняли – Аджаї, після подачі з кутового, головою спрямував м'яч у сітку. На 56-й рефері призначив ще один пенальті, і знову у ворота "вовків". Перейра не схибив і цього разу – 2:3. До останніх хвилин матчу гравці "Вулвз" відчайдушно намагались відігратись, однак більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вест Бромвіча – 2:3.
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