Чемпіонат Англії 2020/21, 19-й тур

Вулверхемптон – Вест Бромвіч – 2:3

Голи: Сілва, 38, Болі, 43 – Перейра, 8 (пен), 56 (пен), Аджаї, 52

Лідс – Брайтон – початок о 17:00

Фулхем – Челсі – початок о 19:30

Лестер Сіті – Саутгемптон – початок о 22:00

Ігрову програму вікенду в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок Вулверхемптон – Вест Бромвіч. Гості розпочали активніше і вже на 8-й хвилині матчу Робінсон впав у штрафному суперника і заробив одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Перейра. Проте, довго радіти гравцям Вест Бромвіча не судилось – на 38-й Фабіу Сілва зрівняв, а під завісу тайму Болі вивів "вовків" уперед.

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Одразу по перерві "дрозди" зрівняли – Аджаї, після подачі з кутового, головою спрямував м'яч у сітку. На 56-й рефері призначив ще один пенальті, і знову у ворота "вовків". Перейра не схибив і цього разу – 2:3. До останніх хвилин матчу гравці "Вулвз" відчайдушно намагались відігратись, однак більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вест Бромвіча – 2:3.

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