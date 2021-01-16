У Жозе Моурінью свої особливі методи роботи з гравцями у Тоттенхемі.

Під час тренування "шпор" 57-річний португалець мав емоційну розмову з Бейлом, який орендований до кінця сезону в Реала.

Моурінью неоднозначно висловився щодо можливого продовження оренди Бейла

Жозе в один момент звернувся до Гарета: "Ти хочеш грати тут (у Тоттенхемі – прим.) чи повернутись у Мадрид і бути без футболу?" Цей епізод зафіксували відеокамери, а ЗМІ швидко його розповсюдили.

До слова, в цьому сезоні Гарет Бейл провів 12 матчів у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 3 голи. ЗМІ заявляють, що "шпори" не налаштовані на продовження оренди чи викуп футболіста.

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