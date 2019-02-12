Вулверхемптон врятував нічию з Ньюкаслом

В матчі 26 туру Ньюкасл на виїзді втратив перемогу над Вулверхемптоном. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 26 тур

Вулверхемптон – Ньюкасл – 1:1

Голи: Болі, 90+5 – Айден, 56

Перший тайм був за Вулверхемптоном, який мав щонайменше три класні моменти, однак Дубравка класно діяв у рамці та рятував Ньюкасл. Лише під завісу тайму гостро відповів Рондон, але на перерву команди пішли без голів. А от по перерві суперники знову обмінялись моментами: Вулверхемптон свій не реалізував, тоді як Ньюкасл зумів забити. Айден скористався класним пасом Шера. "Вовки" намагались відігратись і змогли це зробити аж в компенсований час, Болі зумів замкнути високу подачу Траоре і врятувати нічию.

Після цього матчу Ньюкасл набрав 25 очок та залишився на 16 позиції, Вулверхемптон залишився з 39 пунктами на 7 місці.