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Вулверхемптон врятував нічию з Ньюкаслом

12 лютого 00:00 267 Читать на русском
Вулверхемптон врятував нічию з Ньюкаслом
Вулверхемптон – Ньюкасл – 1:1 / Твіттер АПЛ

В матчі 26 туру Ньюкасл на виїзді втратив перемогу над Вулверхемптоном. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 26 тур

Вулверхемптон – Ньюкасл – 1:1

Голи: Болі, 90+5 – Айден, 56

Перший тайм був за Вулверхемптоном, який мав щонайменше три класні моменти, однак Дубравка класно діяв у рамці та рятував Ньюкасл. Лише під завісу тайму гостро відповів Рондон, але на перерву команди пішли без голів. А от по перерві суперники знову обмінялись моментами: Вулверхемптон свій не реалізував, тоді як Ньюкасл зумів забити. Айден скористався класним пасом Шера. "Вовки" намагались відігратись і змогли це зробити аж в компенсований час, Болі зумів замкнути високу подачу Траоре і врятувати нічию.

Після цього матчу Ньюкасл набрав 25 очок та залишився на 16 позиції, Вулверхемптон залишився з 39 пунктами на 7 місці.

Англія26 турМолінью Стадіум (Вулверхемптон)

Вулверхемптон - Ньюкасл: Понеділок 11 лютого 2019

Вулверхемптон
Матч завершено
1 : 1
Ньюкасл
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Англія Ньюкасл Ньюкасл Вулверхемптон Вулверхемптон Вулверхемптон - Ньюкасл
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