Вулверхэмптон спас ничью с Ньюкаслом

В матче 26 тура Ньюкасл на выезде упустил победу над Вулверхэмптон. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 26 тур

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:1

Голы: Боли, 90+5 – Айден, 56

Первый тайм был за Вулверхэмптоном, который имел как минимум три классных момента, но Дубравка классно действовал в рамке и спасал Ньюкасл. Лишь под занавес тайма остро ответил Рондон, но на перерыв команды ушли без голов. А вот после перерыва соперники снова обменялись моментами: Вулверхэмптон свой не реализовал, тогда как Ньюкасл сумел забить. Айден воспользовался классным пасом Шера. "Волки" пытались отыграться и смогли это сделать аж в компенсированое время, Боли сумел замкнуть высокую подачу Траоре и спасти ничью.



После этого матча Ньюкасл набрал 25 очков и остался на 16 позиции, Вулверхэмптон остался с 39 пунктами на 7 месте.