Вулверхемптон відлякав Ювентус і Манчестер Юнайтед цінником на Хіменеса

Вулверхемптон дає чітко зрозуміти, що за форварда Рауля Хіменеса доведеться платити серйозні гроші.

"Вовки" оцінили мексиканця у шалені 100 млн фунтів, повідомляє Goal з посиланням на Transfer Podcast.

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Головними претендентами на Хіменеса вважались Манчестер Юнайтед та Ювентус, однак сума відлякала навіть такі заможні клуби. Вулверхемптон поступатися не збирається, оскільки контракт форварда чинний ще три роки і потреби продавати його немає.

Додамо, що саме Хіменес є найкращим бомбардиром "вовків" у поточному сезоні – 23 голи у 45 матчах.

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