Вулверхэмптон отпугнул Ювентус и Манчестер Юнайтед ценником на Хименеса

Вулверхэмптон дает четко понять, что за форварда Рауля Хименеса придется платить серьезные деньги.
"Волки" оценили мексиканца в безумные 100 млн фунтов, сообщает Goal со ссылкой на Transfer Podcast.
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Главными претендентами на Хименеса считались Манчестер Юнайтед и Ювентус, однако сумма отпугнула даже такие богатые клубы. Вулверхэмптон уступать не собирается, поскольку контракт форварда действует еще три года и потребности продавать его нет.
Добавим, что именно Хименес является лучшим бомбардиром "волков" в текущем сезоне – 23 гола в 45 матчах.
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