Сербський форвард може незабаром переїхати на Туманний Альбіон, повідомляє AS.

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Вулверхемптон готовий зробити ставку на Йовіча. На Молінью шукають тимчасову заміну травмованому Раулю Хіменесу, і нападник Реала нібито став пріоритетним варіантом. Наразі йдеться про оренду Йовіча до кінця сезону. Також сербом активно цікавиться Мілан, тренерський штаб якого спробує відновити його зв'язку з хорватом Ребічем.

У нинішньому сезоні Лука Йовіч провів лише 5 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями. Позаминулого літа Реал віддав за нього 63 млн євро.

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