Сербский форвард может вскоре переехать на Туманный Альбион, сообщает AS.

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Вулверхэмптон готов сделать ставку на Йовича. На Молинью ищут временную замену травмированному Раулю Хименесу, и нападающий Реала якобы стал приоритетным вариантом. Речь идет об аренде Йовича до конца сезона. Также сербом активно интересуется Милан, тренерский штаб которого попытается восстановить его связи с хорватом Ребичем.

В нынешнем сезоне Лука Йович провел всего 5 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативными действиями. Летом Реал отдал за него 63 млн евро.

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