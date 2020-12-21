Хіменес звернувся до фанатів – як виглядає зірка Вулверхемптона після перелому черепа
Нападник Вулверхемптона Рауль Хіменес продовжує відновлюватись після важкої травми.
"Спасибі за всю любов, яку ви мені надсилаєте. Ми рухаємося вперед, і я докладаю всіх зусиль для відновлення, щоб знову зіграти якомога швидше", – цитує Хіменеса Analistas.
Хіменес отримав перелом черепа у жахливому зіткненні з Давідом Луїсом
У матчі 10-го туру проти Арсенала мексиканець зламав череп у зіткненні з Давідом Луїсом. Тоді форварда винесли на ношах у кисневій масці. Пізніше він був прооперований у Лондоні. Про терміни поверення нападника на поле наразі інформації немає.
У нинішньому сезоні Хіменес встиг провести 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.
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