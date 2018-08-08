Вулверхемптон підписав Адама Траоре за рекордні 18 млн фунтів

Вулверхемптон офіційно оголосив про підписання нападника Адама Траоре.

Нападник Мідлсбро Адама Траоре підписав контракт з Вулверхемптоном, повідомляє офіційний сайт "вовків".

Зінченко ще може перейти у Вулверхемптон – клуб намагається переконати українця

Угода з 22-річним іспанцем розрахована на п'ять років. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала близько 18 мільйонів фунтів стерлінгів, що стало рекордом для клубу.

У минулому сезоні Адама Траоре провів 40 поєдинків, в яких забив 5 голів і віддав 12 гольових передач.