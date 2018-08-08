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Зінченко ще може перейти у Вулверхемптон – клуб намагається переконати українця

12:08 1423 Читать на русском
Зінченко ще може перейти у Вулверхемптон – клуб намагається переконати українця
Олександр Зінченко / фото: Telegraf-EPA

Вулверхемптон намагається підписати півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка. На даний час гравець та клуб ведуть перемовини.

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зберігає шанси стати гравцем Вулверхемптона. Новачок АПЛ узгодив трансфер українця з Манчестер Сіті, а тепер намагається переконати самого гравця, повідомляє Exspressandstar.

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Нагадаємо, сам Зінченко ще зовсім нещодавно не хотів покидати Манчестер Сіті, проте непотрапляння навіть у заявку на матч за Суперкубок Англії проти Челсі може спонукати українця погодитись на перехід.

Вулверхемптон планує використати універсалізм Зінченка, який здатний закрити як позицію лівого захисника, так і в центрі поля. Раніше повідомлялось, що трансфер 21-річного хавбека може обійтись "вовкам" у 16 млн фунтів.

Нагадаємо, трансферне вікно в Англії закриється 9 серпня о 19:00 за київським часом.

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