Вулверхэмптон подписал Адама Траоре за рекордные 18 млн фунтов

Вулверхэмптон официально объявил о подписании нападающего Адама Траоре.

Нападающий Мидлсбро Адама Траоре подписал контракт с Вулверхэмптон, сообщает официальный сайт "волков".

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Соглашение с 22-летним испанцем рассчитано на пять лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 18 миллионов фунтов стерлингов, что стало рекордом для клуба.

В прошлом сезоне Адама Траоре провел 40 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.