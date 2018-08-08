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Вулверхэмптон подписал Адама Траоре за рекордные 18 млн фунтов

17:10 31 Читати українською
Вулверхэмптон подписал Адама Траоре за рекордные 18 млн фунтов
Адама Траоре / фото: фк Вулверхэмптон

Вулверхэмптон официально объявил о подписании нападающего Адама Траоре.

Нападающий Мидлсбро Адама Траоре подписал контракт с Вулверхэмптон, сообщает официальный сайт "волков".

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Соглашение с 22-летним испанцем рассчитано на пять лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 18 миллионов фунтов стерлингов, что стало рекордом для клуба.

В прошлом сезоне Адама Траоре провел 40 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.

Теги
Англия Трансферы Чемпионата Англии Адама Траоре Адама Траоре Вулверхэмптон Вулверхэмптон Трансферы Мидлсбро Мидлсбро
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