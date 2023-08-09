У середу, 9 серпня, за три дні до старту нового чемпіонату Англії, Вулверхемптон отримав нового головного тренера. Як інформує офіційний сайт "вулвз", ним став екс-наставник Борнмута Гері О'Ніл. Фахівець підписав із клубом трирічний контракт.

Клуб АПЛ офіційно залишився без тренера за три дні до старту чемпіонату – екс-наставник Реала пішов у відставку

У вівторок пізно ввечері "вулвз" оголосили про розірвання контракту з попереднім наставником команди Хуленом Лопетегі. Іспанець був незадоволений трансферною політикою клубу цього літа.

Дебют О'Ніла на посаді головного тренера "жовто-чорних" відбудеться в понеділок, 14 серпня на Олд Траффорд проти Манчестер Юнайтед.