В среду, 9 августа, за три дня до старта нового чемпионата Англии, Вулверхэмптон получил нового главного тренера. Как информирует официальный сайт "вулвз", им стал экс-наставник Борнмута Гэри О'Нил. Специалист подписал с клубом трёхлетний контракт.

Клуб АПЛ официально остался без тренера за три дня до старта чемпионата – экс-наставник Реала ушел в отставку

Во вторник поздно вечером "вулвз" объявили о расторжении контракта с предыдущим наставником команды Хуленом Лопетеги. Испанец был недоволен трансферной политикой клуба этим летом.

Дебют О'Нила на посту главного тренера "желто-чёрных" состоится в понедельник, 14 августа на Олд Траффорд против Манчестер Юнайтед.