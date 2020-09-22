Манчестер Сіті прогнозовано заволодів ініціативою з перших хвилин і двічі зумів відзначитись до перерви. Де Брюйне без шансів для голкіпера реалізував пенальті, а згодом Фоден замкнув простріл з лівого флангу.

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Після перерви гра дещо вирівнялась. Господарі діяли впевненіше і були винагороджені за це голом Хіменеса, проте навіть для нічиєї цього виявилось недостатньо. Фінальну крапку у зустрічі поставив Габріел Жезус.

Через пошкодження до заявки "містян" на поєдинок не потрапив Олександр Зінченко.

Манчестер Сіті без Зінченка переміг Вулверхемптон у першому матчі АПЛ в новому сезоні