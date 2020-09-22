Пеп Гвардіола у першому матчі нового сезону вирішив обійтися без Олександра Зінченка навіть на лавці запасних. Замість нього у старті вийшов Менді, а крім того тренерський штаб випустив в основі новачка – Аке. Інше літнє придбання – Ферран Торрес – залишився на банці.

Першу третину першого тайму команди витратили на розвідку. Моментів у цей відрізок зустрічі не виникало, за виключенням пострілу де Брюйне під поперечину зі штрафного – Руй Патрісіу виконав красивий сейв після помилкового кроку в сторону від траєкторії польоту м'яча. Також пригадується падіння Стерлінга у карному майданчику господарів, яке арбітри проігнорували. Загалом, перевага Манчестер Сіті у організації гри встигла проявитись дуже яскраво – "вулвз" майже не загострювали гру, сильно звалювались на фланги, та ще й залишились без Марсала, який через пошкодження покинув поле на 6-й хвилині.

Усереднені позиції Вулверхемптона та Ман Сіті до 10-ї хвилини

"Містяни" тримали м'яч 74% ігрового часу, кращу рухали м'яч, регулярно входили у зони для удару, але до моментів справа не доходила. Тоді їм на допомогу прийшов Саісс: Де Брюйне на 19-й хвилині увірвався на правий край штрафного, а Саісс кинувся у необачний підкат – Кевін же, практично втративши м'яч, розумно підставився. Андре Маррінер без вагань вказав на "позначку", а де Брюйне впевнено реалізував вирок – 0:1! Після цього підопічні Пепа Гвардіоли остаточно захопили контроль над грою.

До 30-ї хвилини перевага Манчестер Сіті проявлялася лише у кутових та в ударі Стерлінга з лівого краю штрафного в руки Патрісіу, але на 33-й домінування позначилось конкретніше. Саме тоді гості забили вдруге: Фоден викотив пас із центру на Жезуса, Габріель у дотик віддав назад на Де Брюйне, а Кевін одразу запустив Стерлінга на лівий фланг карного майданчика – Рахім же прострілив у спини захисникам. Фоден, розпочавши атаку, завершив її ударом метрів з десяти у лівий нижній кут – 0:2! В епізоді виникли підозри щодо офсайду, але VAR підтвердив, що все було чисто.

Наприкінці тайму Манчестер Сіті змарнував одразу три можливості довести справу до розгрому. Так, на 39-й хвилині Фоден відкрився на правому фланзі й з меж карного майданчика вистрілив повз дальню дев'ятку. На 43-й де Брюйне під кутом вивалився віч-на-віч з Патрісіу, але пробив йому у плече, а на 44-й Родрі після скидки від КДБ завдав удару з правого флангу (або невдало прострілив) – сфера просвистіла поруч зі стійкою. Вулверхемптон же за весь цей час мав лише замикання Хіменеса головою метрів з одинадцяти, але м'яч пролетів значно вище воріт.

Другий тайм Манчестер Сіті також розпочав переконливо, ледь не забивши третій гол на 52-й хвилині: де Брюйне запустив Жезуса у прохід до штрафного, а той з-під останнього захисника метрів з 18-ти пробив по центру – точно в руки Патрісіу! Втім, після цього моменту "містян" немов підмінили; вони почали ковтати контратаку за контратакою, нічого не створюючи у відповідь.

Особливо виділилися Поденсе та Траоре: так, на 53-й хвилині Даніель прийняв простріл Адама у центр карного майданчика, красиво розвернувся й бахнув з лівої у дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! На 56-й хвилині Поденсе пропустив простріл Нету під удар Невешу (Едерсон парирував), а на 59-й він же з передачі Моутінью вийшов віч-на-віч з голкіпером та перекинув його – м'яч впав на зовнішній бік стітки. Ще за хвилину Траоре викотив пас з правого флангу на ногу Хіменесу, але той з близької дистанції пробив повз лівий кут. Статистика ударів на цей момент була красномовною.

В середині другого тайму Манчестер Сіті вдалося вирівняти хід зустрічі. "Містяни" почали тримати м'яч, а на 63-й хвилині Фернандіньо видав шикарний момент: бразилець прийняв пас у центрі, змістився правий фланг, переграв Вінагре й протиснув Саісса, після чого вийшов на кут воротарського та пробив з носка – над поперечиною! Кілька небезпечних комбінацій біля чужих воріт провели Стерлінг з Фоденом, а Жезус на 71-й хвилині навіть забив гол – втім, його не зарахували через явний офсайд.

Контратаки Вулверхемптона втратили гостроту, але на 78-й хвилині господарі таки зуміли відзначитись з кутового. Подачу з нього вибили, однак підбирання залишилось за "вулвз"; далі пішов пас на Поденсе та його навіс від кута карного майданчика на голову Хіменесу – Рауль замкнув під ближню стійку! 1:2.

Здавалося, що зараз піде навала, яка завершиться або панікою біля воріт Сіті, або разючою контратакою "містян" з вирішальним голом – саме для таких задач Пеп Гвардіола кинув у бій Торреса. Вулверхемптон розчарував, за п'ятнадцять нічого цікавішого за неточний удар Болі з меж штрафного після закидання з глибини не створивши, а от гості могли добити суперника в компенсований час – Жезус завершив контрвипад дальнім ударом, який потягнув Патрісіу. Втім, за хвилину Габріел таки відсвяткував взяття воріт, пробивши з лівого краю карного майданчику в ближній кут з рикошетом від Коуді – 1:3! Це був переможний гол.