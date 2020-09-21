Олександр Зінченко пропускає перший офіційний поєдинок Манчестер Сіті у новому сезоні.

Українець не потрапив у заявку на матч Вулверхемптон – Манчестер Сіті. Причиною цього стало пошкодження привідного м'яза, інформує офіційний сайт "містян".

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Олександр Зінченко травмувався під час вчорашнього тренування. Пропускають матч також Бернарду Сілва через пошкодження м'яза, Ерік Гарсія вибув через травму голови та потребує накладання швів, а в Жоау Канселу проблеми з ногою.

У минулому сезоні українець провів у футболці Манчестер Сіті 25 матчів у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем.

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