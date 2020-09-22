Манчестер Сити прогнозируемо завладел инициативой с первых минут и дважды сумел отличиться до перерыва. Де Брюйне без шансов для голкипера реализовал пенальти, а затем Фоден замкнул прострел с левого фланга.

Зинченко и еще три звезды Манчестер Сити вне заявки на матч с Вулверхэмптоном – известна досадная причина

После перерыва игра несколько выровнялась. Хозяева действовали увереннее и были вознаграждены за это голом Хименеса, однако даже для ничьей этого оказалось недостаточно. Финальную точку во встрече поставил Габриэл Жезус.

Из-за повреждения в заявку "горожан" на поединок не попал Александр Зинченко.