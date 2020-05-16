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Вулверхемптон готовий побити трансферний рекорд заради зірки Бенфіки – Манчестер Юнайтед теж полює на форварда

14:28 107 Читать на русском
Вулверхемптон готовий побити трансферний рекорд заради зірки Бенфіки – Манчестер Юнайтед теж полює на форварда
Карлос Вінісіус / AFP

Нападник лісабонської Бенфіки Карлос Вінісіус у найближче трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

"Вовки" готові заплатити 53 млн фунтів за 25-річного форварда, повідомляє Mirror.

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Команда Нуну Ешпіріту Санту складе конкуренцію МЮ у боротьбі за найкращого снайпера португальської Прімейри. Однак, пропозиції Вулвз може не вистачити для підписання Вінісіуса. Клаусула, передбачена контрактом, з лісабонцями складає 88 млн фунтів. Зменшувати суму відступних Бенфіка наміру не має.

У нинішньому сезоні Карлос Вінісіус провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Раніше він захищав кольори Монако, Ріу Аве, Реала Келуш, Греміо Анаполіс і Калденсе.

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