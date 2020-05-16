Вулверхемптон готовий побити трансферний рекорд заради зірки Бенфіки – Манчестер Юнайтед теж полює на форварда

Нападник лісабонської Бенфіки Карлос Вінісіус у найближче трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

"Вовки" готові заплатити 53 млн фунтів за 25-річного форварда, повідомляє Mirror.

Ліверпуль проявляє інтерес до чергового "нового Неймара", – Daily Mail

Команда Нуну Ешпіріту Санту складе конкуренцію МЮ у боротьбі за найкращого снайпера португальської Прімейри. Однак, пропозиції Вулвз може не вистачити для підписання Вінісіуса. Клаусула, передбачена контрактом, з лісабонцями складає 88 млн фунтів. Зменшувати суму відступних Бенфіка наміру не має.

У нинішньому сезоні Карлос Вінісіус провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Раніше він захищав кольори Монако, Ріу Аве, Реала Келуш, Греміо Анаполіс і Калденсе.

"Ми були готові стрибнути з моста": Ньюкасл проти Фергюсона і Кантона – божевільна розв'язка АПЛ у 1996-му