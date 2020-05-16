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Ліверпуль проявляє інтерес до чергового "нового Неймара", – Daily Mail

12:55 55 Читать на русском
Ліверпуль проявляє інтерес до чергового "нового Неймара", – Daily Mail
Таллес Магну / AGIF

Нападник бразильського Васко да Гама Таллес Магну потрапив до сфери зацікавлень англійського Ліверпуля.

17-річний талант із Ріо може перебратися на Туманний Альбіон, повідомляє Daily Mail.

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Минулоріч Магну провів перший сезон на дорослому рівні та добре зарекомендував себе в бразильській Серії А (15 матчів, 2 голи). Паралельно форвард виступав за команду U-20 Васко да Гама в першості та Кубку Бразилії (5 поєдинків, 5 м'ячів), а також захищав кольори юнацької збірної селесао на переможному ЧС-2019, у ході якого забив по м'ячу Новій Зеландії та Анголі. Ліверпуль планує скористатися фінансовими труднощами Васко та переманити юніора на Енфілд. Раніше бразильський клуб відхилив пропозицію Бенфіки в розмірі 2,5 млн фунтів.

У сезоні-2020 Таллес Магну провів 6 матчів у всіх турнірах.

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