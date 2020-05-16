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Вулверхэмптон готов побить трансферный рекорд ради звезды Бенфики – Манчестер Юнайтед тоже охотится на форварда

14:30 50 Читати українською
Вулверхэмптон готов побить трансферный рекорд ради звезды Бенфики – Манчестер Юнайтед тоже охотится на форварда
Карлос Винисиус / AFP

Нападающий лиссабонской Бенфики Карлос Винисиус в ближайшее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.

"Волки" готовы заплатить 53 млн фунтов за 25-летнего форварда, сообщает Mirror.

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Команда Нуну Эшпириту Санту составит конкуренцию МЮ в борьбе за лучшего снайпера португальской Примейры. Однако, предложения Вулвз может не хватить для подписания Винисиуса. Клаусула, предусмотренная контрактом с лиссабонцами, составляет 88 млн фунтов. Уменьшать сумму отступных Бенфика не намерена.

В нынешнем сезоне Карлос Винисиус провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 12 результативных передач. Ранее он защищал цвета Монако, Риу Аве, Реала Келуш, Гремио Анаполис и Калденсе.

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