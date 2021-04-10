Фулхэм потерпел минимальное поражение от Вулверхэмптона в матче 31-го тура АПЛ. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Вулверхэмптон приехал к Фулхэму. Оба коллектива имели неприятные серии без побед в АПЛ: "коттеджеры" проиграли три последних поединка, "волки" потерпели фиаско трижды и дважды сыграли вничью. Противостояние обещало быть отчаянным, ведь команды хотели бы прервать черную полосу. Со стартовым свистком коллективы поочередно владели мячом, пытались обострить ситуацию длинными передачами, но без особых успехов.

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Первый по-настоящему опасный момент создали подопечные Паркера. Лофтус-Чик замыкал подачу с фланга – мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки. После был "застой", который прервал гол Виллиана Хосе. Аккуратный пас с бровки от Даниэля Пуденсе завершился расстрелом Альфонсо Ареола. Но Фулхэму откровенно повезло. Взятие ворот отменили после просмотра VAR из-за минимального офсайда. Команды ушли на перерыв при нулевом счете на табло.

Во втором тайме ситуация почти не изменилась – мало атак и моментов. Правда, ближе к завершению матча команды активизировались. Сначала Ромен Саисс пробивал штрафной почти с линии штрафной, но мяч пролетел в метре от крестовины. После этого ударов увеличилось у обеих команд, но забил Вулверхэмптон. Адама Траоре на последних минутах получил пас из глубины, протянул сферу по флангу и мощным выстрелом вырвал победу над Фулхэмом.

"Волки" благодаря триумфу поднялись на 12 строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 38 зачетных баллов. Фулхэм остался в зоне вылета на 18 месте с 26 пунктами в активе.

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