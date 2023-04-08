Михайло Мудрик дебютну гру під орудою нового-старого тренера Френка Лемпарда починає в запасі. Новий тимчасовий тренер лондонців несподівано залишив у запасі Бена Чілвела – одного з найкращих гравців команди у попередніх турах. Матч, як і онлайн-трансляція Вулверхемптон – Челсі на "Футбол 24", стартує о 17:00. За останні 5 поєдинків лондонці перемагали "вовків" лише раз, вдома у першому колі поточного сезону. Натомість на стадіоні Молінью "синім" зазвичай дуже непросто. Де дивитися матч Вулверхемптон – Челсі онлайн? Гру транслює Setanta Sports лише на своїй платформі.

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