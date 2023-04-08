Михаил Мудрик дебютную игру под руководством нового-старого тренера Фрэнка Лэмпарда начинает в запасе. Новый временный тренер лондонцев неожиданно оставил в запасе Бена Чилуэлла – одного из лучших игроков команды в предыдущих турах. Матч, как и онлайн-трансляция Вулверхэмптон – Челси на "Футбол 24", стартует в 17:00. За последних 5 поединков лондонцы побеждали "волков" лишь раз, дома в первом круге текущего сезона. На стадионе Молинью "синим" обычно очень непросто. Где смотреть матч Вулверхэмптон – Челси онлайн? Игру транслирует Setanta Sports только на своей платформе.

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