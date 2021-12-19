Головний тренер Челсі Томас Тухель має чималий головний біль перед стартом матчу 18-го туру АПЛ проти Вулверхемптона.

Челсі має лише 6 гравців у запасі на поєдинок проти Вулверхемптона, повідомляє офіційний твіттер лондонців.

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Слід додати, що серед них двоє воротарів – Кепа Аррісабалага та Маркус Беттінеллі, а Маланг Сарр, Матео Ковачіч, Сауль Ньїгес та Рос Барклі зможуть замінити гравців у полі.

Челсі напередодні гри звертався до АПЛ щодо переносу поєдинку, оскільки коронавірус виявили у Ромелу Лукаку, Тімо Вернера, Бена Чілвелла та Каллума Хадсон-Одоя, але отримав відмову.

"Сині" наразі посідають третю сходинку в чемпіонаті з 37 очками, відстаючи від першого Манчестер Сіті на 4 пункти.

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