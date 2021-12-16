Попри коронавірусні втрати, Челсі постав сьогодні дуже потужним. Лондонці закріпилися на чужій половині поля та методично вбивали Евертон. 80% володіння. Атака за атакою, момент за моментом. Рафа Бенітес посадив свою команду в низький блок, але господарі без проблем його зламували.

Челсі спершу створював через правий півфланг, де фантастичну активність проявляв Джеймс. Латераль і сам виривався на ударні позиції, і партнерів виводив. Потім увімкнувся лівий фланг, де на дриблінгу загострював Зієш. Челсі прасував суперника по всьому фронту атаки.

"Пенсіонери" мали швидко відкрити рахунок, а до перерви й розгром влаштувати. 13 ударів, 4 явні гольові моменти у першому таймі. Пулішіч міг забивати п'ятою, Зієшу та Джеймсу забракло точності, Жоржінью та Маунт розстрілювали Пікфорда впритул.

"Іриски" за цей же час взагалі нічого не створили і лічені рази перейшли центр поля. На старті другого тайму Евертон трішки підійняв голову, але відразу ж мусив повернутися в оборону. А Пікфорд мусив повернутися до подвигів.

Челсі варіативно атакував: розрізні передачі Жоржінью та Рюдігера, ривки Джеймса та Алонсо, зміщення Зієша та Маунта. Прекрасна геометрія атак. Бракувало тільки гола. І він прийшов на 70-й хвилині, коли Джеймс і Маунт вкотре обмінялися позиціями, Ріс покотив на хід Мейсону, а той розстріляв ворота.

По перерві господарі більше метушилися, тому частіше втрачали м'яч і залишали Евертону варіанти для контратак. Челсі пропустив у відповідь зі штрафного – Брантвейт замкнув навіс Гордона. Ніби й заслужено, адже Челсі гірше грав у другому таймі, але загалом сьогодні мав бути розгром (2.95 проти 0.52 за xG).

Якби не Пікфорд. Джордан стояв стіною і не дозволив команді Томаса Тухеля розіграти головний козир. Удари Сілви та Рюдігера після кутових також потягнув голкіпер Евертона. У Пікфорда 9 сейвів на Стамфорд Брідж. Він потягнув 7 ударів з меж штрафного. Герой матчу.

Челсі не переміг, набрав 37 очок і відстав від Манчестер Сіті на 4 бали. Томас Тухель втретє за останні 5 турів втрачає очки. У на початку нового року в лондонців два поспіль матчі з Ліверпулем і Сіті. Евертон з 19 очками застряг у нижній частині АПЛ.

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