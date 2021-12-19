Главный тренер Челси Томас Тухель имеет немалую головную боль перед стартом матча 18-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.

У Челси есть лишь 6 игроков в запасе на поединок против Вулверхэмптона, сообщает официальный твиттер лондонцев.

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Следует добавить, что среди них двое вратарей – Кепа Аррисабалага и Маркус Беттинелли, а Маланг Сарр, Матео Ковачич, Сауль Ньигес и Росс Баркли смогут заменить игроков в поле.

Челси накануне игры обращался в АПЛ по поводу переноса поединка, поскольку коронавирус обнаружили у Ромелу Лукаку, Тимо Вернера, Бена Чилвелла и Каллума Хадсон-Одоя, однако получил отказ.

"Синие" сейчас занимают третье место в чемпионате с 37 очками, отставая от первого Манчестер Сити на 4 пункта.

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