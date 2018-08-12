Вулверхемптон – Евертон – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Евертон в меншості здобув нічию у матчі 1-го туру АПЛ проти новачка чемпіонату Вулверхемптона (2:2).

Новачок АПЛ Вулверхемптон у 1-му турі приймав Евертон. Вже на 17-й хвилині гості відкрили рахунок, проте вже на 40-й хвилині залишились у меншості. Пряму червону картку отримав Філ Ягелка за грубий фол. Вулверхемптон скористався чисельною перевагою і до свистка на перерву зумів зрівняти рахунок.

Евертон в меншості не втримав перемогу над Вулверхемптоном

У другому таймі Евертон знову вийшов вперед, завдяки другому голу Рішарлісона. На що "вовки" відповіли точним ударом у виконанні Рауля Хіменеса. У підсумку, нічия 2:2.

Чемпіонат Англії 2018/19, 1 тур

Вулверхемптон – Евертон – 2:2

Голи: Невеш, 44, Хіменес, 80 – Рішарлісон, 17, 67

Вилучення: Ягелка, 41

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