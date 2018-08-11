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Евертон в меншості не втримав перемогу над Вулверхемптоном

21:29 373 Читать на русском
Евертон в меншості не втримав перемогу над Вулверхемптоном
Невеш забиває зі штрафного - Твіттер ФК Вулверхемптон

В 1 турі АПЛ Евертон в меншості не зумів здолати Вулверхемптон. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Команди розпочали гру у звичному британському стилі з купою боротьби за м'яч і великою кількістю стандартних положень. Саме так було забито перший гол в матчі: Бейнс навісив зі штрафного, Кін скинув м'яч на Рішарлісона, який відзначився дебютним голом за "ірисок". Однак завершити перший тайм з переможним рахунком не вдалось. Ягелка невдало прийняв м'яч поблизу воріт, Хота перехопив його і захисник був змушений сфолити, аби не дати забити. Арбітр вилучив Ягелку і призначив штрафний. Саме з нього розкішним ударом у дальню дев'ятку зрівняв рахунок Невеш.

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В другому таймі, незважаючи на чисельну перевагу Вулверхемптона, команди грали на рівних. На момент Тосуна "вовки" відповіли шансом Хіменеса. І саме мерсисайдці знову вийшли вперед в рахунку: Тосун скинув м'яч на Рішарлісона, той увірвався в штрафний майданчик і ударом в дальній кут оформив дубль. Однак Хіменес на 80 хвилині замкнув навіс Невеша, принісши Вулверхемптону нічию в першому матчі в англійській еліті.

Чемпіонат Англії 2018/19, 1 тур

Вулверхемптон – Евертон – 2:2

Голи: Невеш, 44, Хіменес, 80 – Рішарлісон, 17, 67

Вилучення: Ягелка, 41

Англія1 турМолінью Стадіум (Вулверхемптон)

Вулверхемптон - Евертон: Субота 11 серпня 2018

Вулверхемптон
Матч завершено
2 : 2
Евертон
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Евертон Евертон Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Вулверхемптон - Евертон
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